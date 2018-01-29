Учительница-героиня из Перми выступила с обращением после бойни

Учительница, закрывшая собой детей во время бойни в пермской школе, опубликовала официальное обращение. Наталья Шагулина попросила журналистов не беспокоить ее семью.

Официальный комментарий Шагулиной опубликован на сайте краевого Минздрава. Учительница школы №127 поблагодарила всех, кто заботился о ее здоровье. Особые слова – в адрес врачей, которые сделали все возможное для скорейшего выздоровления педагога.

"Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Особенно хочу поблагодарить врачей больницы: благодаря их вниманию, профессионализму я иду на поправку", – написала Шагулина.

А вот встречаться с представителями прессы она не хочет и просит всех уважать это решение. "Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье", – приводит слова Шагулиной "Газета.ru" со ссылкой на пермский Минздрав.

Как писали Dni.Ru, 15 января в школе №127 в Перми произошло нападение вооруженных ножами учащегося и бывшего ученика. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Следователи пришли к выводу, что мотив молодых людей, напавших на учительницу и учеников младших классов, – жажда славы. "Дети были просто зомбированы соцсетями. Они возомнили себя антигероями и банально решили прославиться, обратить на себя внимание", – заявили в силовых структурах.

Наталья Шагулина закрыла собой от преступников учеников четвертого класса. Учительница получила 17 ударов ножом.