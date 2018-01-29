Россиянка запытала мужа до смерти песней Ротару
Подвыпившая женщина, поскандалив с мужем, слушала песни
Софии Ротару. Она по нескольку раз прокручивала композиции, а
после просьбы прекратить музыкальную атаку вовсе включала одну и ту же
песню.
Мужу, который терпел пытку, готовя на кухне борщ, позвонили с работы. Супруга тут же начала выяснять, кто это был. Затем она отобрала мобильный телефон и пообещала проверять, кто звонит по вечерам.
Молодой человек подчеркнул, что ему нужны сохраненные в гаджете номера. Это окончательно вывело даму из себя. Она схватила нож и нанесла мужу несколько ударов. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
По данным "Комсомольской правды", первый брак 49-летней женщины по неизвестным причинам распался. Однако жительница Новокузнецка быстро нашла молодого кавалера и заключила с ним официальный брак. А вскоре стала называть избранника бомжом и всячески им помыкать. Один из таких скандалов закончился трагедией.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, злоумышленница уверяет, что муж покончил с собой. "Обвиняемая в убийстве была задержана. Вину в совершении преступления не признала в полном объеме, пояснив, что сожитель совершил суицид", – рассказали журналистам в СУ СК России по Кемеровской области.
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