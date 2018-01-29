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Почему застопорилась рекультивация карьера в Подмосковье

Фото: teka-service.ru
Проблема песчаного карьера в Пронском (Одинцовский район Подмосковья) активно обсуждается на разных площадках: от сетевых до официальных. Экологи и общественные активисты спорят, имеет ли право разрабатывавшая карьер компания "ТЭКА-сервис" проводить на нем рекультивацию. На фоне этого на втором плане оказался главный вопрос о том, как вообще можно проводить рекультивацию подобного объекта.
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Наиболее волнующий общественность и местных жителей вопрос заключается в том, имеет ли "ТЭКА-сервис" право проводить рекультивацию песчаного карьера. Казалось бы, ответ очевиден, если бы не одно "но" – судебные решения, которые по сути делают невозможным проведение соответствующих работ на объекте. На юридическом языке сложившаяся ситуация называется правовой коллизией, пояснил руководитель экспертного совета Ассоциации участников рынка нерудных материалов Московской области Борис Трушин.

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Так, по его словам, с одной стороны, есть решение Одинцовского городского суда, согласно которому компания должна провести рекультивацию участка земли с тем, чтобы она вновь стала пригодной для целевого (сельскохозяйственного – Прим. ред.) использования. И тот же суд позже определил как именно проводить рекультивацию объекта, сообщает Regnum.

В то же время, из определения Судебной коллегии по гражданским делам Мособлсуда следует, что формирование участка земли, на котором находится карьер, признано недействительным. Таким образом, право собственности на этот участок у ЗАО "Шарапово" отсутствует, а сведения, занесенные государственный кадастре недвижимости являются недействительными. При этом у "ТЭКА-сервис" есть договор с компанией "Шарапово", который каждый год перезаключался (последний раз это произошло 6 марта прошлого года), напомнил Трушин.

В связи с этим юристы задаются вопросом: как "ТЭКА-сервис" должна исполнять решения Одинцовского суда о рекультивации карьера? Ведь формирование участка признано недействительным, и теперь права собственности у ЗАО "Шарапово" на него нет, но есть ранее заключенный договор с "ТЭКА-сервис". А закон, как известно, обратной силы не имеет.

Между тем, ЗАО "Шарапово" не оставляет попыток вернуть себе отобранный участок. Несмотря на то, что решение суда вступило в силу, компания занимается его кассационным обжалованием. Прогнозировать исход этого дела вряд ли кто-то возьмется, потому как были прецеденты, когда суды выносили полярные решения, рассказал Борис Трушин. По его словам, если чаша правосудия склонится в пользу компании "Шарапово", и права на данный участок будут восстановлены, то "ТЭКА-Сервис" сможет без проблем снова заниматься рекультивацией карьера. Пока же главный вопрос: что делать организации в настоящее время?

Вердикты Одинцовского горсуда о рекультивации карьера остаются в силу и являются обязательными к исполнению. Если этого не сделать, то "ТЭКА-сервис" рискует стать фигурантом дел о невыполнении решений суда, который в своем решении четко обозначил место расположения карьера, включая кадастровый номер участка, его размеры и номер кадастрового квартала, предупредил глава экспертного совета Ассоциации участников рынка нерудных материалов, добавив, что обязанность "ТЭКА-сервис" заниматься рекультивацией – это ничто иное, как действующее обременение.

На фоне происходящего активизировались противники последней, которые заговорили вообще о незаконности разработки карьера. Они, правда, видать забыли, что не далее, как в ноябре 2017 года подмосковное управление Росреестра провело проверку "ТЭКА-сервис" на предмет пользования участком в районе населенного пункта Пронское. По ее итогам нарушений выявлено не было. Лишним доказательством объективности такого вердикта является тот факт, что проверку инициировало областное министерство экологии и природопользования, которое отнюдь не относится к сторонникам "ТЭКА-сервис".

Главный вопрос, который волнует и компанию, и жителей Одинцовского района, как быть и что делать дальше в сложившейся ситуации? Вариантом, который устроил бы все стороны, по мнению Бориса Трушина, является восстановление прав собственности ЗАО "Шарапово" на участок земли, который не является природоохранной зоной. В таком случае "ТЭКА-сервис" получит возможность выполнить судебные решения по рекультивации карьера, а у местных жителей наконец-то пропадет повод беспокоиться за экологию и окружающую природу.

Автор: Денис Попов29 января 2018, 17:35

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