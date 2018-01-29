Женщина умерла после похода к стоматологу

После посещения стоматолога в больнице поселка Куеда в Пермском крае скончалась 28-летняя Анна Юдина, передает URA.Ru. Как рассказал муж погибшей, у женщины началось заражение крови. В следственных органах отметили, что к ним информация о гибели местной жительницы в указанных обстоятельствах не поступала.