Россиянина задержали на границе из-за 11-сантиметрового питона

На автомобильном пункте пропуска "Мамоново" Калининградской области сотрудники таможни обнаружили в багажнике автомобиля Nisan товары, декларация на которые была оформлена ненадлежащим образом, передает телеканал "360". Речь идет об упаковках различного корма для рыб, специальном оборудовании и аксессуарах для аквариумов. Кроме того, в кармане у водителя пограничники обнаружили 11-сантиметрового детеныша питона. У россиянина не было ветеринарного сертификата и каких-либо разрешительных документов. Сам он объяснил, что питон – его домашнее животное, которое он везде берет с собой, а товары он приобрел в Польше для личных нужд. Змею и корм для рыб мужчина должен вернуть на польскую территорию, а остальной товар был помещен в камеру хранения вещественных доказательств. В отношении россиянина возбуждены дела об административных правонарушениях.

