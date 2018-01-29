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Регионы

Безумные регионы: художник зарезал отвлекавшего от творчества приятеля

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins
Аферисты в Ростове-на-Дону, грабители в Екатеринбурге, браконьеры в Волгограде и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Омский художник зарезал своего друга, Который отвлекал его от творчества, сообщает Newizv.ru. Подозреваемый вызвал к себе домой скорую. Когда врачи признали на вызов они обнаружили мертвого 45-летнего мужчину. По словам художника, тот погиб, пока изготавливал раму для картины. Якобы, человек случайно зарезал себя циркулярной пилой. Однако судебно-медицинская экспертиза сделала вывод о том, что причиной смерти стало ножевое ранение.

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Автор: Михаил Войцеховский29 января 2018, 21:00

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