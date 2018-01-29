Безумные регионы: художник зарезал отвлекавшего от творчества приятеля

Аферисты в Ростове-на-Дону, грабители в Екатеринбурге, браконьеры в Волгограде и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Омский художник зарезал своего друга, Который отвлекал его от творчества, сообщает Newizv.ru. Подозреваемый вызвал к себе домой скорую. Когда врачи признали на вызов они обнаружили мертвого 45-летнего мужчину. По словам художника, тот погиб, пока изготавливал раму для картины. Якобы, человек случайно зарезал себя циркулярной пилой. Однако судебно-медицинская экспертиза сделала вывод о том, что причиной смерти стало ножевое ранение.

В Нижегородской области в результате ДТП погиб мужчина, передает Newsnn.ru. Трагедия произошла неподалеку от города Выкса. Водитель "Нивы" не справился с управлением и на большой скорости съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, а его владелец получил травмы головы и грудной клетки. Он был госпитализирован и скончался в больнице.

В Ростове-на-Дону раскрыты трое аферистов. По информации Rostovgazeta.ru, ущерб от их действий составил 400 миллионов рублей. Подозреваемые предъявляли поддельные удостоверения коммерческой организации и от ее лица заключили договор на покупку сельхозтехники. Двое подозреваемых задержаны, еще один находится в бегах.

В Екатеринбурге грабители связали продавца электроники и похитили ноутбуки на сумму в 1,2 миллиона рублей. Как сообщает Tagilcity.ru, двое злоумышленников выгадали время, когда в магазине не было клиентов, набросились на продавца, избили и связали его. Третий грабитель в этот момент дежурил на крыльце. Когда преступники сбежали, сотрудник магазина смог освободиться и вызвать полицию.

В Татарстане подростки избили полицейского, сообщает Inkazan.ru. Сотрудник МВД приехал по вызову о слишком шумном поведении группы молодых людей. Когда участковый оказался на месте, он обнаружил там только одного 17-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейский решил доставить несовершеннолетнего в участок, на него накинулась толпа молодых людей и начала избивать его.

В Тюмени бывший муж зарезал многодетную мать, передает Nashgorod.ru. Мужчина ударил свою экс-возлюбленную ножом в живот. Нападение произошло в салоне красоты, где работала женщина. Ее госпитализировали, но в больнице она скончалась. Причиной для нападения стал конфликт экс-супругов из-за дочери. После развода в июле 2017 года, Андрей забрал у бывшей жены ребенка. Девушке пришлось выкрасть дочку обратно и уехать в Крым. Вернулась в Тюмень Ирада только в конце декабря.

Журналиста избили в массовой драке в Новосибирске. По информации Gorod55.ru, потасовка вспыхнула из-за одного не в меру эмоционального посетителя заведения. Как только мужчина зашел в пиццерию, он обругал одну компанию матом. На вопрос "Зачем?" буян сразу бросился в драку, а уже через минуту к ней присоединились все посетители заведения, включая девушек. Но и это было еще не все – в пиццерию ворвались и тоже стали участвовать в драке и посетители соседнего бара. Всего в инциденте поучаствовали 20 человек. Кто-то напал даже на повара, тот оборонялся вилками и тем не менее ему всё равно выбили несколько зубов.

В Удмуртии задержали жителя Татарстана. Его обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, сообщает Udm-info.ru. Полицейским удалось поймать молодого человека с поличным. 21-летний подозреваемый только что откопал закладку с наркотиками. Молодой человек водворен в ИВС, где будет ожидать решения суда.

Полицейские Волгограда задержали группу браконьеров, передает Novostivolgograda.ru. Несколько рыбаков на трех лодках в промышленном масштабе ловили рыбу на Волге. Среди добычи браконьеров – несколько ценнейших представителей осетровых пород. Оперативники долго следили за рыбками, перед тем как взять их с поличным. Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны девять человек. В их лодках было обнаружено более 200 рыб, в том числе осетровых, и несколько километров сетей.

В Башкирии двое молодых людей пытались убить мужчину. Как сообщает MkSet.ru, инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Двое парней 17 и 23 лет избили своего 35-летнего собутыльника и попытались сжечь его вместе с многоквартирным домом, в котором жил пострадавший. Уголовные дела были возбуждены по двум статьям уголовного кодекса, покушение на убийство и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Дальнобойщик едва не протаранил церковь Троицы Живоначальной в деревне Сысоево под Дмитровом, передает Mosregtoday.ru. Чтобы избежать столкновения с другим большегрузом, водитель направил фуру в церковную ограду. В инциденте никто кроме водителя не пострадал. Дальнобойщик вывихнул ногу.