Под Москвой пантера загрызла мужчину

В подмосковной деревне Обновленный Труд пантера убила человека. Опасный хищник напал на мужчину, когда тот зашел его покормить.

Зверь перегрыз посетителю горло и вырвался на свободу. Поймать представителя семейства кошачьих удалось только через несколько часов, передает телеканал "360". По факту происшествия проводится проверка.