Под Москвой пантера загрызла мужчину

В подмосковной деревне Обновленный Труд пантера убила человека. Опасный хищник напал на мужчину, когда тот зашел его покормить.
Зверь перегрыз посетителю горло и вырвался на свободу. Поймать представителя семейства кошачьих удалось только через несколько часов, передает телеканал "360". По факту происшествия проводится проверка.
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