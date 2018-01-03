Хитрый барнаулец устроил сыну ночь чудес в закрытом ТЦ

Житель Барнаула подарил сыну ночь на аттракционах. Мужчина с ребенком проникли в закрытый торговый центр, дождались ухода всех сотрудников, а позже развлеклись в игровой комнате.
Отдых семьи запечатлели камеры видеонаблюдения. Неизвестно, обращалось ли в полицию руководство центра, но мальчик и его отец явно неплохо провели время, передает телеканал "360".
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