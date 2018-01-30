Влетевшая в забор церкви фура оставила без света деревню под Москвой

В деревне Сысоево под Дмитровом фура влетела в забор церкви Троицы Живоначальной. По предварительным данным, водитель таким образом ушел от столкновения с другим большегрузом, передает "Подмосковье сегодня".
В результате инцидента шофер получил травму ноги. Кроме того, при аварии была повреждена линия электропередачи – несколько домов в деревне остались без света.
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