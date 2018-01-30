Гинекологи "настучали" следователям на потерявшую невинность школьницу
В свою очередь правоохранители выяснили, что невинности жительница Любинского района лишилась в 15 лет. Соблазнил ее 22-летний скотник близлежащей фермы. Теперь молодому человеку грозит уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, передает "Вечерний Омск".
В ноябре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы якобы обязали врачей сообщать о несовершеннолетних, лишившихся невинности. Однако тогда речь шла о подростках, не достигших 16-летия (возраста согласия по российскому законодательству).
Напомним, в августе 2016 года в городе Альметьевске Республики Татарстан разгорелся скандал из-за того, что 24-летняя учительница русского языка и литературы занималась сексом с 15-летней ученицей. Во время утех девушка получила повреждения интимных органов. Правоохранительные органы установили, что секс произошел дома у преподавателя.
Ранее сообщалось о двух преподавательницах из штата Огайо, арестованных за совращение учеников. 32-летняя Джессика Лэнгфорд, замужняя учительница математики, попалась на занятиях оральным сексом с 14-летним учеником своей школы. По такому же обвинению была арестована 23-летняя Мадлен Маркс – ее обвинили в связи сразу с двумя несовершеннолетними учащимися.
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