Россиянин сжег молодую жену за аморальное поведение

В Коми местный житель убил жену, которая была младше его на 20 лет. Тело он сжег в придорожной канаве, передает FlashNord.

Трагедия произошла в 2016 году. Мужчина признался в убийстве. Он поссорился с женой, поскольку та вела себя аморально, не уважала его и не заботилась о маленьких детях. В ходе словесной перепалки житель Коми схватил супругу за горло и нанес несколько сильных ударов в шею, от которых она скончалась. Суд признал его виновным и отправил на девять лет в колонию строгого режима.