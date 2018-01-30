Россиян привела в ужас "кровавая" река

Страшное явление запечатлели очевидцы между поселком Новотарманский и деревней Молчанова в Тюменской области. Там вода в реке приобрела насыщенный красно-оранжевый цвет.

Пугающие фото свидетели опубликовали в социальных сетях. Неестественный цвет реки Молчанки волнует местных жителей уже неделю.

Уральцы подозревают, что всему виной химикаты, которые попали в воду из теплиц в деревне Нориманово. "Надо бить тревогу, это может быть опасно для округа", "Как в фильме "Жатва". Грядет апокалипсис", "Прокуратура не хочет полюбопытствовать?..", "Это кровь", "Жуть", "Ужас", "Карасики там хорошие ловились! Сейчас будут мутанты", "Винно-водочный завод потек", – делятся эмоциями и выдвигают свои предположения о причинах необычного окраса воды пользователи Сети.

В пресс-службе администрации Тюменского района сообщили, что в курсе происходящего. "Причины такой странной окраски речки сейчас выясняются", – приводит слова представителя местной администрации URA.RU.

Напомним, в августе прошлого года российские и французские ученые провели исследование состояния Каспийского моря и пришли к неутешительным выводам. По их прогнозам, при существующих темпах глобального потепления российская часть акватории может исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

По мнению специалистов, основная причина обмеления моря – глобальное потепление. Так, за последние 30 лет температура воды поверхностного слоя атмосферы повысилась на один градус.