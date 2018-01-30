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В массовом ДТП под Орлом погибли двое полицейских

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На дороге Глазуновка-Малоархангельск – Колпна – Долгое в Орловской области выехавший на встречную полосу КамАЗ протаранил микроавтобус "Газель" с сотрудниками полиции, передает "Газета.ru". От удара машину отбросило на грузовую "Газель" и легковушку Renault Logan. В массовом ДТП погибли двое сотрудников МВД, еще трое получили различные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

30 января 2018, 20:01

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