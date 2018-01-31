В Петербурге грузовик насмерть сбил ребенка на зебре

На нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов в Санкт-Петербурге грузовой автомобиль "Валдай" сбил двух человек – женщину и девочку 2013 года рождения, передает ТАСС. От полученных повреждений ребенок скончался на месте. Вторая пострадавшая была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.