Россиянин спаивал подростков после знакомства в интернете

В городе Кунгур Пермского края по обвинению в развратных и антиобщественных действиях задержан 46-летний мужчина, передает URA.RU. По версии обвинения, он знакомился в социальных сетях с подростками от 12 до 15 лет, после чего при личной встрече разговаривал с ними на интимные темы. Трех своих новых знакомых он напоил алкоголем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.