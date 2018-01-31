Кавалер избил и ограбил девушку на первом свидании

В Пензе полиция задержала 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в грабеже своей новой знакомой, передает EG.Ru. Мужчина познакомился с девушкой в одном из небольших заведений города. Там они совместно распивали спиртные напитки. Под утро кавалер предложил проводить свою новую спутницу до дома. Та ответила согласием. Около подъезда мужчина полез целоваться, однако натолкнулся на отказ. В ответ на это мужчина несколько раз ударил свою новую знакомую по лицу, а после того, как она упала, принялся избивать ее ногами. После этого он сорвал с несчастной цепочку, три кольца и сережку и скрылся с места преступления. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.