Пропавшего под Новый год худрука детского театра нашли мертвым

В лесу на окраине Екатеринбурга нашли труп художественного руководителя детского театра Федора Пономарева. Обстоятельства смерти артиста устанавливаются, передает телеканал "360" со ссылкой на сайт "Комсомольская правда".
Пономарев пропал в новогоднюю ночь. По словам его друзей, артист отлучился уложить дочь и не вернулся. С тех пор его никто не видел.
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