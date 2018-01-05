Под Краснодаром застрелили двух отдыхающих

В поселке Лорис в Краснодарском крае произошла стрельба, в результате которой двое человек были убиты, а еще один – ранен, передает телеграм-канал Mash. Как рассказал пострадавший, в лесу отдыхала компания из восьми человек, когда из темноты раздались выстрелы. Люди бросились в рассыпную. На месте остался раненый и два тела. Выживший вызвал скорую помощь и полицию. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают остальных участников вечеринки и устанавливают обстоятельства произошедшего.