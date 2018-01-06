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У кладбища под Москвой произошло смертельное ДТП

прочитано 928 раз

Поздним вечером 5 января возле кладбища на Тишинском шоссе в Московской области столкнулись три автомобиля, передает телеканал "360". Двое детей и один взрослый погибли. Еще пятеро человек пострадали, они были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

6 января 2018, 10:57

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