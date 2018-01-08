В Удмуртии случилось массовое ДТП

На трассе в Можгинском районе Удмуртии случилась жуткая авария. Столкнулись сразу три автомобиля.
Пострадали семь человек: пять взрослых и двое детей, передает телеканал "360" со ссылкой на "Интерфакс". Предположительно, один из водителей не справился с управлением, из-за чего и произошло столкновение.
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