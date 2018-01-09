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В Подмосковье любитель музыки украл диджейский пульт

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В Волоколамском районе Московской области мужчина украл дорогостоящее музыкальное оборудование. Инцидент произошел на улице Щекино, пишет "Подмосковье сегодня".

Злоумышленник проник в хозяйственную постройку, откуда похитил диджейский пульт-микшер, музыкальную колонку, роутер, провода, тройники и удлинители. Подозреваемый уже задержан.

9 января 2018, 10:19

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