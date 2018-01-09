В Подмосковье любитель музыки украл диджейский пульт

В Волоколамском районе Московской области мужчина украл дорогостоящее музыкальное оборудование. Инцидент произошел на улице Щекино, пишет "Подмосковье сегодня".
Злоумышленник проник в хозяйственную постройку, откуда похитил диджейский пульт-микшер, музыкальную колонку, роутер, провода, тройники и удлинители. Подозреваемый уже задержан.
Актер после развода высказался о коллеге по несчастью
Актриса поделилась свежим фото с поклонниками
Балерина показала фото с отдыха
Девочка и ее мама дали интервью