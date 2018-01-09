Причиной смерти семьи из 4 человек стал пожар в квартире соседей
Трагедия произошла ночью 9 января. Огонь охватил четвертый этаж многоквартирного дома. В итоге 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их малолетних детей, которые жили на пятом этаже, до смерти отравились продуктами горения.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, передает телеканал "360". "По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки", – цитирует представителя областного главка Следственного комитета России Евгению Кирюшину "Интерфакс".
Кроме того, стало известно, что при пожаре также пострадали пять человек. Во время эвакуации подъезда они надышались угарным газом и были госпитализированы. Справиться с пожаром удалось менее чем за час.
Напомним, 6 января крупный пожар произошел в Сочи. Огонь охватил трехэтажное здание гостиницы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. Огонь практически полностью уничтожил строение.
Также в праздничные новогодние каникулы серьезный пожар случился в здании столичного кафе на пересечении улицы Покровка и Покровского бульвара. Огонь вспыхнул в вытяжке двухэтажного здания. Частично возгорание перекинулось на кровлю.
Чтобы помешать распространению огня, спасателям пришлось вскрывать конструкцию бензорезами. К счастью, никто не пострадал. Всех посетителей заведения эвакуировали до прибытия экстренных служб.
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