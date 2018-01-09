Ребенок вылетел в лобовое стекло при страшной аварии
От сильного удара машины раскрутило в разные стороны, еще один автомобиль чудом избежал столкновения. После столкновения из "корейца" через лобовое стекло вылетел ребенок. Малыш ехал в детском кресле, но не был пристегнут, сообщает Ura.ru. Несмотря ни на что, он отделался лишь переломом носа.
Мама ребенка, которая и выехала на встречку, получила несколько ушибов. В ВАЗе никто не пострадал. По словам очевидца, скорая помощь приехала на место происшествия за семь минут.
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