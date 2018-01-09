Ребенок вылетел в лобовое стекло при страшной аварии

Видеорегистратор автомобиля, ехавшего по трассе неподалеку от города Пласта в Челябинской области, снял ДТП с участием Daewoo Matiz и ВАЗ‐2115. Иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada.

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