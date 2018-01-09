Чемпионка мира погибла в Чебоксарах при странных обстоятельствах

Чемпионка мира по самбо Эдера Лаврентьева погибла в Чебоксарах. Следствие не разглашает информацию о загадочных обстоятельствах случившегося.

Трагическое происшествие случилось в преддверии Нового года, однако известно о нем стало лишь после праздников. Девушка погибла 29 декабря.

Близкие Эдеры, сообщившие весть об утрате порталу "Про город", не распространяются о деталях ЧП. Известно лишь, что после инцидента какое-то время она была еще жива. Вечером 29 декабря Лаврентьеву увезли в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Как рассказала подруга спортсменки, 30 декабря в 5 часов утра Эдеры не стало. В Следственном комитете по Чувашии заявили, что проводят проверку по факту несчастного случая с чемпионкой мира по самбо.

По данным издания, девушка не дожила до своего дня рождения считаные дни. 9 января Эдере Лаврентьевой исполнилось бы 23 года. Трагическая гибель известной самбистки вызвала в Чувашии большой общественный резонанс.

Лаврентьева – мастер спорта по самбо, многократная победительница первенств России. Она побеждала на первенствах мира по самбо в 2012 и 2014 годах. В 2015-м завоевала бронзовую награду мирового чемпионата.

Родители спортсменки трагедию пока не комментируют. Друзья погибшей сами обратились в СМИ: они хотели, чтобы все помнили ее и ее спортивные успехи. Гибель спортсменки обсуждают и пользователи социальных сетей. Многие пишут, что она могла бы добиться невероятных успехов в самбо, выражают соболезнования ее родным, друзьям и близким.