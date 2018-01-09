Обокравший россиянку цыган-трансвестит запугал ее темными силами
На сей раз под видом женщины преступник познакомился с молодой матерью, предложив ей погадать и снять порчу. Та поверила и стала периодически приглашать "гадалку" в дом. В качестве благодарности доверчивая женщина помогала "цыганке" деньгами, подарила подушки, одеяла и кофеварку.
Но аппетиты Риты начали расти. Впоследствии "гадалка" стала требовать от женщины ноутбук, а в противном случае пригрозила навести смертельную порчу на ее ребенка, сообщается на сайте главка России по Кемеровской области.
"По словам потерпевшей, сразу после этих слов четырехлетний мальчик зашелся в кашле. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала ноутбук и после этого обратилась за помощью", – рассказали в пресс-службе полиции. "Цыганку" задержали уже через несколько часов.
На преступника было заведено дело о мошенничестве, его заключили под стражу. Ранее мужчину приговорили к полутора годам за аналогичное преступление. Известно, что в декабре 2016 года трансвестит провел "обряд исцеления" продавщице местного магазина. Он похитил выручку и продукты почти на 40 тысяч рублей.
В конце апреля 2017 года суд признал мошенника виновным и приговорил его к 1,6 года лишения свободы с испытательным сроком на два года. Новое преступление подозреваемый совершил, будучи на испытательном сроке.
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