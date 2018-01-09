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Регионы

Обокравший россиянку цыган-трансвестит запугал ее темными силами

Фото: vk.com/rosgvard_official
В Кузбассе поймали на мошенничестве 26-летнего мужчину, который для совершения преступлений переодевался в "цыганку Риту". Свою аферу злоумышленник проделывал и ранее.
прочитано 716 раз

На сей раз под видом женщины преступник познакомился с молодой матерью, предложив ей погадать и снять порчу. Та поверила и стала периодически приглашать "гадалку" в дом. В качестве благодарности доверчивая женщина помогала "цыганке" деньгами, подарила подушки, одеяла и кофеварку.

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Но аппетиты Риты начали расти. Впоследствии "гадалка" стала требовать от женщины ноутбук, а в противном случае пригрозила навести смертельную порчу на ее ребенка, сообщается на сайте главка России по Кемеровской области.

"По словам потерпевшей, сразу после этих слов четырехлетний мальчик зашелся в кашле. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала ноутбук и после этого обратилась за помощью", – рассказали в пресс-службе полиции. "Цыганку" задержали уже через несколько часов.

На преступника было заведено дело о мошенничестве, его заключили под стражу. Ранее мужчину приговорили к полутора годам за аналогичное преступление. Известно, что в декабре 2016 года трансвестит провел "обряд исцеления" продавщице местного магазина. Он похитил выручку и продукты почти на 40 тысяч рублей.

В конце апреля 2017 года суд признал мошенника виновным и приговорил его к 1,6 года лишения свободы с испытательным сроком на два года. Новое преступление подозреваемый совершил, будучи на испытательном сроке.

Автор: Людмила Фоканова9 января 2018, 14:32

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