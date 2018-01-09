Взбешенный россиянин ледорубом убил друга из-за новогоднего огонька

Мужчина убил собутыльника ледорубом. Причиной нападения послужила ссора из-за телепередачи.

Отмечавшие Новый год жители Саратовской области решили включить телевизор, но не смогли выбрать программу. Как сообщает издание "СарИнформ", один из собутыльников выразил желание посмотреть художественный фильм, в то время как второй мужчина настаивал на дискотеке 80-х. Между ними вспыхнула ссора. В итоге, по информации Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области, 47-летний любитель ретромузыки несколько раз ударил оппонента сначала ледорубом, а после этого еще и палкой.

"От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, а злоумышленник, сообщив о случившемся по телефону хозяину жилища, отправился спать. Спустя некоторое время обвиняемого разбудил прибывший на место преступления сотрудник полиции, которому он рассказал о произошедшем", – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. Он, несмотря на сильное алкогольное опьянение, подтвердил, что ясно отдавал себе отчет в том, что лишил человека жизни. Мужчину несколько лет назад привлекали к ответственности за убийство, совершенное в состоянии аффекта.

Суд избрал обвиняемому в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент Следственный комитет области продолжает собирать доказательства вины подозреваемого. 47-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Это не единственная подобная трагедия, случившаяся в новогодние праздники. Напомним, еще 30 декабря прошлого года Dni.Ru писали: 49-летний житель Подмосковья подозревается в убийстве знакомого. Трагедия произошла во время застолья. Как рассказывали следователи, тело мужчины нашли в подмосковной Ивантеевке. Установлено, что преступление было совершено в ходе ссоры, которая возникла после распития алкогольных напитков.