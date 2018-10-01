Под Москвой бабушка обрекла двухлетнего ребенка на смерть

В химкинском микрорайоне Подрезково умер двухлетний мальчик. Это произошло из-за халатности его бабушки.
Сообщается, что у ребенка поднялась температура. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи предлагали госпитализировать малыша, но бабушка наотрез отказалась. Когда с работы вернулась мать мальчика, он был уже мертв. По факту ЧП проводится проверка, передает телеканал "360".
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