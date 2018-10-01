Россиянин три недели прятал труп задушенной жены в машине

Житель Тольятти подозревается в убийстве жены из ревности. Три недели он водил всех за нос, говоря, что супруга отдыхает в Турции. В итоге ее труп нашли в "Газели".
По версии следователей, женщина была задушена. Дмитрий расправился с женой дома, когда в квартире находился их маленький сын. Ребенка убийца отвез к теще. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".
Звезда не выдержала критики
Трагедия произошла в Москве
Звезда не побоялась угроз
Звезда жестко отреагировала на критику