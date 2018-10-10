Житель Сибири расчленил собутыльника топором

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Чаинка Новосибирской области, передает телеканал "360". В апреле 2018 года мужчина вышел из колонии, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, и стал работать скотником. 7 октября к нему в гости пришел 63-летний односельчанин.
При распитии алкоголя между собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого, по версии следствия, хозяин нанес гостю множественные удары кухонным ножом. От полученных повреждений тот скончался на месте. Убийца расчленил тело жертвы топором и спрятал останки на придомовой территории.
На следующий день к мужчине пришел участковый с проверкой – тот состоял на профилактическом учете. Полицейский заметил в доме кровь и следы волочения от крыльца. Хозяин пояснил, что это кровь забитого скота, но правоохранитель посчитал его слова подозрительными и обратился в дежурную часть. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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