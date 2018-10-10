На улицах Челябинска расплодились крысы

Из-за мусорного коллапса в Челябинске в городе стали появляться стихийные свалки. В них же принялись плодиться крысы, передает URA.Ru. Горожане делятся фотографиями и видео новых обитателей челябинских улиц. Местные жители опасаются, что крысы и насекомые, живущие в кучах мусора, могут привести к эпидемии опасных болезней в городе.
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