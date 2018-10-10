Полиция штурмом взяла квартиру разбойников под Москвой

В Сети появилось видео штурма квартиры в городе Коломне Московской области сотрудниками полиции. Внутри находились двое подозреваемых в разбое.
По версии обвинения, мужчины напали на автовладельца возле села Ильинское в Красногорском районе Подмосковья и, угрожая ножом, забрали деньги, два телефона и машину, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Ущерб оценивается в миллион рублей.
В ходе расследования выяснился второй преступный эпизод, к которому могут быть причастны задержанные. В деревне Колодкино в Рузском районе Московской области злоумышленники, угрожая ножом, избили мужчину и отобрали деньги, телефон и планшет.
Недалеко от места временного жительства разбойников в Коломне обнаружили похищенную машину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
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