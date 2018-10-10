Школьники разгромили автобусную остановку в Ростове

Полиция начала проверку по факту вандализма. Вечером 9 октября группа молодых людей, по словам свидетелей – школьного возраста, с помощью бейсбольной биты разбила стекла на автобусной остановке на площади Тружеников в Ростове-на-Дону, сообщает портал rostovgazeta.ru.
Очевидцы рассказали о произошедшем в Сети. Позже информация поступила в полицию.
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