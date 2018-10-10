75-летнего тагильчанина судят за срубленную яблоню

75-летний житель Нижнего Тагила обвиняется в незаконной рубке яблони. Мужчина ждет суда, передает tagilcity.ru.
По предварительным данным, обвиняемый решил срубить сухие рябины недалеко от своего дома, в процессе вырубки он задел здоровую яблоню. На злоумышленника подали заявление в полицию. Теперь мужчине грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы.
Зрители пришли в ужас от наряда дочки Примадонны
Ситуация вышла из-под контроля
Ведущему подыскали новое место
Телеведущая не смогла остаться в стороне