Приемная мать сломала ребенку ногу из-за домашнего задания

Жительница города Заринска в Алтайском крае сломала ногу приемному сыну, передает телеканал "360". Поводом для расправы над девятилетним ребенком стало то, что он не смог сделать домашнее задание за 20 минут.
Школьника доставили в больницу. В ходе осмотра у него были обнаружены другие травмы. Специалисты полагают, что мачеха избивала несчастного систематически.
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