На Кубани женщина до смерти залечила сына

В больнице Краснодарского края скончался полуторагодовалый ребенок, передает телеканал "360". До этого малыш на протяжении пяти дней сильно болел – у него были кашель, рвота и насморк. Мать решила не обращаться к врачу и попыталась справиться самостоятельно.
В итоге к специалистам малыш попал в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия медиков, он скончался от воспаления легких и остановки дыхания.
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