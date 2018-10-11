Девятилетняя школьница спасла соседа из горящего дома
По словам мамы Марины (имя ребенка изменено. – Прим. ред.), простывшая накануне приезда к родственникам девочка вечером 20 сентября не могла уснуть. Она смотрела телевизор в то время, как бабушка с дедушкой уже спали.
"В окно увидела яркий свет, прямо как фонарь включили", – цитирует школьницу сайт "Комсомольская правда". Она поняла, что загорелся соседский дом. Малышка не растерялась, сообщив о ЧП бабушке.
Сразу обращаться за помощью ко взрослым Марину научила мама, которая работает в охране. Выяснилось, что сосед в то время засиделся за компьютером. Мужчина даже не заметил, как деревянная стена дома загорелась. Только когда к нему забежали люди, он понял, что случилось страшное.
А в это время смелая третьеклашка развернула целую спасательную операцию. Позвонив маме, она сказала, чтобы та вызвала соседям пожарных. Девочка и сама бросилась на помощь взрослым: схватила ведро, набрала воды и понесла дедушке, который пришел на выручку.
В соцсетях новосибирскую школьницу считают настоящей героиней. Интернет-пользователи предлагают вручить девочке медаль.
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