Россиянин познакомился с девушкой в кафе и обокрал ее на свидании

27-летнюю жительницу Волжского ограбил новый ухажер. Девушка познакомилась в кафе с мужчиной, вечер плавно перетек в свидание. Однако после пары стаканчиков спиртного кавалер решил ограбить спутницу, пишет novostivolgograda.ru.
Мужчина выхватил кошелек и скрылся. Добычей грабителя стали 22,5 тысячи рублей. Злоумышленника нашли в ближайшем магазине, он закупался алкоголем, чтобы продолжить вечер уже в другой компании.
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