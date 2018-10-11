Пьяный россиянин насильно забрал малыша у бывшей жены

Житель Верхней Салды в состоянии алкогольного опьянения принес своей бывшей жене алименты. Во время передачи денег мужчина повел себя неадекватно – схватил сына и выбежал с ним на улицу, передает tagilcity.ru.
Испугавшись женщина вызвала полицию. Ребенка нашли в доме отца. Мужчина долго отказался открыть дверь на просьбы сотрудников полиции, однако все же поддался на уговоры и отдал сына бывшей жене.
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