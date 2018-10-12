Жительница Екатеринбурга осталась без машины из-за долгов

Судебные приставы арестовали Porsche Cayenne жительницы Екатеринбурга, передает Ura.ru. На такой шаг они пошли из-за того, что у женщины накопилась солидная задолженность по налоговым платежам, кредиту, взносам на капитальный ремонт и оплате газоснабжения.
Общая сумма долга составила 13 миллионов рублей. Если женщина не погасит задолженность, ее иномарку передадут в специальную организацию для оценки, а затем выставят на торги.
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