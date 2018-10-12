Мать-одиночка устроила поножовщину после девичника

Суд рассматривает дело 38-летней матери-одиночки из города Киселевска Кемеровской области, обвиненной в убийстве, передает телеканал "360". К жестокой расправе, за которую подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы, привела цепочка событий, начавшаяся с девичника у подруги.

Дамы отдыхали, пока у них не кончился алкоголь. Тогда обвиняемая вызвалась сходить за добавкой, однако по пути в магазин встретила знакомого, который предложил заглянуть к нему и предаться интимным утехам. Женщина согласилась. В квартире знакомого она разделась и уснула. Проснулась же от ударов по голове – сон нарушила жена несостоявшегося любовника, вернувшаяся домой.

Возмущенная супруга выставила гостью за дверь абсолютно голой. В таком виде она вернулась к подруге, к которой к тому моменту пришел сожитель. Увидев на пороге раздетую нетрезвую женщину, он начал смеяться над ней и всячески унижать. Не в силах сдержать эмоций, та схватила на кухне нож и дважды пырнула обидчика. От полученных травм мужчина скончался на месте.

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения суд учел все смягчающие обстоятельства: обвиняемая в одиночку растит малолетних детей, у нее нет судимостей и есть только положительные характеристики. Женщина находится под подпиской о невыезде.