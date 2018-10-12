В башкирском лесу нашли скелет

В лесу в полутора километрах от деревни Кужанак в Зианчуринском районе Башкирии был обнаружен скелетированный труп, передает портал ToDay News Ufa. Личность погибшего установлена, им оказался 55-летний местный житель.
По версии правоохранителей, мужчина скончался около года назад, и его тело все это время пролежало в лесном массиве. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.
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