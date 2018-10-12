Убивший трех девушек уральский маньяк умрет в тюрьме

Свердловский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику МЧС Алексею Фалькину, признанному виновным в трех убийствах и ряде других преступлений, передает сайт ТВ Центр. Мужчину приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

По версии обвинения, с октября 2004 года по апрель 2017-го уральский маньяк нападал на девушек. Три из них погибли после встречи с Фалькиным, семи удалось выжить. Уголовные дело было возбуждено по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Умышленное уничтожение чужого имущества", "Угроза убийством" и "Надругательство над телом умершей".