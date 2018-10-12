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Регионы

Единороссы проверили мероприятия для детей в регионах

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya
В партийном проекте "Единой России" "Крепкая семья" подвели итоги мониторинга региональных планов "Десятилетия детства". Как оказалось, 48 субъектов Федерации по-прежнему не включались в реализацию программы. Об итогах мониторинга рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта "Крепкая семья" Ольга Окунева.  
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По словам Окуневой, региональные программы на настоящий момент приняли только 22 субъекта Федерации, в 15 планы находятся в разработке. При этом в 48 регионах эту работу даже не начинали, посетовала парламентарий.  

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Координатор партийного проекта "Крепкая семья" отметила, что лидерами по включенности в "Десятилетие детства" являются Приволжский, Сибирский и Уральский федеральный округа. Более половины регионов в этих округах либо приняли планы по "Десятилетию детства", либо разрабатывают их. 

"Всего на данный момент регионы запланировали свыше 2,5 тысячи мероприятий в рамках "Десятилетия детства", – уточнила Окунева.  

По ее словам, наибольшее количество мероприятий, связанных с повышением благосостояния семей с детьми запланировано в Курской области (27), связанных с культурным и физическим развитием подрастающего поколения – в Удмуртии (60). Республика также лидирует по количеству мероприятий, связанных со всесторонним образованием детей – 30. 

Ольга Окунева. Фото: ER.RU

Кроме того, в регионах предусмотрены мероприятия по развитию современной инфраструктуры детства. Больше всего их запланировано в Пензенской области – 25. Мурманская область лидирует по мероприятиям, связанным со здоровьем ребенка (21) 

Серьезные планы в рамках "Десятилетия детства" регионы запланировали относительно детского отдыха и туризма. Больше всего их намечено в Курской области - 18. А Саратовская стала лидером относительно мероприятий по обеспечению равных возможностей для детей, которые нуждаются в особой заботе государства (51). Также к планированию в рамках "Десятилетия детства" активно подошли в Ханты-Мансийском автономном округе, отметила Окунева.  

Результаты мониторинга партийцев будут предоставлены в Министерство труда России. Также единороссы направят в ведомство предложение предоставить регионам типовые рекомендации по разработке планов "Десятилетия детства". 

План основных мероприятий на ближайшие два года в рамках "Десятилетия детства" был утвержден правительством России в июле этого года. В него вошли 19 предложений, разработанных партийным проектом "ЕР" "Крепкая семья" вместе с рабочей группой Минтруда. Глава кабмина Дмитрий Медведев подчеркнул, что собственные планы, основанные на федеральном, должны появиться у всех регионов.

Автор: Иван Поляков12 октября 2018, 17:19

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