Работница обокрала "Почту России" на 400 тысяч рублей

В Омске 32-летний оператор "Почты России" присвоил 400 тысяч рублей. Кража была выявлена сотрудниками службы безопасности в ходе внутреннего расследования, передает gorod55.ru.
По предварительным данным, работница похитила деньги, принадлежащие Омскому почтамту в октябре 2017 года. Во время отсутствия руководства женщина получала от коллег деньги для инкассации, но в журнале учета отображала лишь часть средств.
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