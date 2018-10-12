Работники автозаправки похитили более 10 млн рублей

Работки автозаправок под Хабаровском украли более 10 миллионов рублей. Как пишет newizv.ru, руководство одной из компаний по продаже топлива обнаружило недостачу нефтепродуктов. После расследования выяснилось, что группа сотрудников занесла в системы управления бензаколонками вирус.

Благодаря хакерской программе мошенники недоливали около 5% от оплаченного водителями топлива. "Сэкономленный" бензин злоумышленники сбывали третьим лицам.