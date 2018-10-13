"Трезвая Россия" требует наказать избивших активистов продавцов алкоголя

Руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев требует срочно наказать продавцов алкоголя, которые напали на активистов проекта, проводивших рейд в Дагестане.



Ночью 12 октября команда "Трезвой России" проводила антиалкогольный рейд в кавказской республике. В одном из магазинов на Герзельском посту активисты выявили склад поддельного алкоголя. Во время проверки продавцы контрафакта напали на гражданских активистов.



Факт правонарушения был зафиксирован камерой. Как видно на записи, драка была спровоцирована продавщицей, ее мужем и сыном. В результате нападения координатор федерального проекта Яна Иванова получила открытый перелом носа, у нее зафиксировано сотрясение мозга.

Пострадал и координатор "Трезвой России" по Дагестану Шамиль Алиев: злоумышленники нанесли ему множественные побои. Оба активиста госпитализированы.

Сейчас в произошедшем разбираются в федеральном и местном МВД. По словам Султана Хамзаева, он будет требовать, чтобы дело находилось на особом контроле у правоохранителей.

Он подчеркнул, что с учетом того, что нападение совершено на гражданских активистов, борющихся с незаконной продажей алкоголя, то разбирательство должно вестись особенно тщательно.

"Преступник, посягнувший на здоровье и жизнь людей, должен сидеть в тюрьме", – подчеркнул он. Пока же, посетовал Хамзаев, злоумышленники все еще находятся на свободе.

Всего за годы работы активистами "Трезвой России" в Дагестане было проведено 130 алкогольных рейдов. Общественники выявили более 200 тонн контрафактной спиртосодержащей продукции.