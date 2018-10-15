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Регионы

На дороги у Крымского моста потратят миллиарды

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
На создание удобных транспортных подъездов к трассе через Керченский пролив будут потрачены значительные средства. СМИ сообщают, что реконструкция дальних подходов к путепроводу обойдется в 86,4 миллиарда рублей. Об этом стало известно после обрушения одного из пролетов железнодорожной части Крымского моста.  
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Развитие дальних автомобильных подходов к трассе со стороны материка является частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Как сообщает РБК, речь идет о трассе А-289 от Краснодара до Темрюка протяженностью 150 километров. Всего на развитие дороги будет выделено 86,4 миллиарда рублей, цитирует издание чиновника из Министерства транспорта.  

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Крымский мост

Раньше дорога от Краснодара до Темрюка являлась частью трассы Р-251. В настоящее время это кратчайший маршрут до Крымского моста. Однако четыре полосы и более есть лишь на 20% дороги, остальные отрезки – двух и трехполосные, и к тому же проходят через населенные пункты.  

Средняя скорость движения по ней – 60 километров в час, а в летний сезон и того ниже – 40 километров. Таким образом, со своей ролью подъездной дороги к Крымскому мосту трасса уже не справляется.  

Продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Напомним, в начале октября один из железнодорожных пролетов путепровода через Керченский пролив сорвался и упал в воду. К счастью, погибших и пострадавших не было.

Строители утверждают, что на возведение железнодорожной части инцидент влияния не окажет. По плану она должна быть открыта для движения составов к концу следующего года.  

С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту проехали три миллиона автомобилей. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Движение по автомобильной части открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всех автомобилистов.  

В целом с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали три миллиона транспортных средств. За один только сентябрь – почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим было таманское направление: с полуострова на материк проехали 260 тысяч автомобилей. 

Автор: Иван Поляков15 октября 2018, 13:06

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