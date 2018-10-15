В Удмуртии три гомосексуалиста надругались над другом

Трех жителей города Сарапула обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Молодые люди надругались над своим товарищем.
Сообщается, что указанные лица после совместного употребления спиртного вступили со своим знакомым в гомосексуальную связь. При этом мужчины нанесли несчастному побои, причинив телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело, передает udm-info.ru.
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