Под Волгоградом зверски забили женщину на глазах у детей

Жители хутора Варламово обнаружили тело женщины. Выяснилось, что потерпевшую насмерть забил неизвестный.

По данным следствия, злоумышленник ворвался в дом, где в это время находилась молодая женщина и двое ее малолетних детей. Преступник нанес потерпевшей несколько ударов по голове тяжелым предметом. Женщина скончалась на месте. Свидетелями зверства стали двое маленьких детей, передает novostivolgograda.ru.



