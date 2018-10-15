Под Волгоградом зверски забили женщину на глазах у детей

Жители хутора Варламово обнаружили тело женщины. Выяснилось, что потерпевшую насмерть забил неизвестный.
По данным следствия, злоумышленник ворвался в дом, где в это время находилась молодая женщина и двое ее малолетних детей. Преступник нанес потерпевшей несколько ударов по голове тяжелым предметом. Женщина скончалась на месте. Свидетелями зверства стали двое маленьких детей, передает novostivolgograda.ru.
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