В Череповце умер принц Нигерии

В череповецком клубе "Платина" скончался 32-летний чернокожий мужчина. Выяснилось, что это был нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи.
Вскрытие показало, что нигириец скончался от обширного инфаркта. Известно, что умерший не принимал никаких препаратов и не жаловался на сердце. Похороны Габриэля Сегуна Аджайи пройдут в Череповце, передает mkset.ru.
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