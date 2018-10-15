В Череповце умер принц Нигерии

В череповецком клубе "Платина" скончался 32-летний чернокожий мужчина. Выяснилось, что это был нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи.

Вскрытие показало, что нигириец скончался от обширного инфаркта. Известно, что умерший не принимал никаких препаратов и не жаловался на сердце. Похороны Габриэля Сегуна Аджайи пройдут в Череповце, передает mkset.ru.